Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan N.C.'yi yakalamak için koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Özel ekipler, şüphelinin izini sürerek detaylı bir araştırma yaptı.

Firarinin yaşam koşulları tespit edildi

Yapılan araştırmalar sonucunda, N.C.'nin başka bir isimle gayriresmi bir şahısla birlikte yaşadığı ve seyyar hurda topladığı belirlendi. Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, N.C.'yi düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan N.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.