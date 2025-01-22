Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli yas ilan etti. Bu karar doğrultusunda birçok televizyon programı ve dizi, yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

Müge Anlı bugün yayınlanmadı

ATV’nin hafta içi her gün saat 10.00’da yayınlanan sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yayın akışında yer alsa da milli yas nedeniyle yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yayın durumu, yas süresince kanalın aldığı karara göre şekillenecek.

Milli yasın etkisi yalnızca Müge Anlı ile sınırlı kalmadı. Pek çok gündüz kuşağı programı ve akşam dizileri de yayınlanmadı. Bu durum, izleyiciler tarafından merak konusu olurken, sosyal medyada geniş yankı buldu.