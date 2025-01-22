Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de, geçtiğimiz gece çıkan korkunç yangın, Türkiye’yi derinden sarstı. 238 kişinin konakladığı otelde, yangının hızlı bir şekilde yayılması sonucunda 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu trajik olay, ünlü sunucu Müge Anlı'yı da acı bir şekilde etkiledi. Anlı, yangında hayatını kaybedenler arasında komşusu ve iki çocuğunun da bulunduğunu duyurdu. Acı haberi verirken zorlanan Anlı'nın sesi boğazına düğümlendi.

76 ölü, 51 yaralı

Bolu'daki yangın, gece saat 03.30 sıralarında başladı. 12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde çıkan yangın, hızla yayıldı. Yarıyıl tatilinin etkisiyle otelde doluluk oranı yüzde 80-90 civarındaydı. Yangının ardından otel binasında büyük can kayıpları yaşandı. Yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Olayın büyüklüğü, pek çok ünlü ismin ve halkın dikkatini çekti. Sosyal medyada ve televizyon kanallarında, facia ile ilgili taziye mesajları yayımlandı.

"Bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor"

Müge Anlı, acı olayla ilgili canlı yayında duygu dolu bir açıklama yaptı. Yangından sonra hayatını kaybedenler arasında yakın bir kaybı olduğunu belirten Anlı, gözyaşlarını tutamayarak, komşusu ve iki çocuğunun da yangında hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü sunucu, bu trajik haberi verirken boğazı düğümlendi ve konuşmakta zorlandı. Anlı, “Beni komşumda 2 tane evladıyla hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın” diyerek kaybını derinden hissettirdi.

Anlı, ayrıca yangının büyüklüğüne dikkat çekerek, “Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor. Çünkü Bolu’da yaşanan can pazarında söylemesi bile çok acı ama onlarca canımız hayatını kaybetti. Onlarca canımız yaralı” ifadelerini kullandı. Müge Anlı, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yangının korkunç etkilerini vurguladı. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması dileğinde bulundu.