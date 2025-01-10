Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde yaşanan gelişmeler, izleyenleri ekran başına kilitledi. Nezaket Uyur'un cinayete kurban gitmesinin ardından, Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayetlerinin de gündeme gelmesi, programın seyircilerinde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Şok itiraf

Sabri adlı tanık, canlı yayında yaptığı açıklamada, Nezaket Uyur ve Zekiye Aydın'ın cenazelerinin yerini gösterebileceğini belirtti. Bu itiraf stüdyoyu bir anda buz keserken, tüm izleyiciler ve program ekibi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tanığın söyledikleri, cinayetlerin arkasındaki sır perdesini aralamada önemli bir adım olabilir.

Cinayetlerin arkasında kimler var?

Müge Anlı'nın araştırmalarına göre, Nezaket Uyur'u öldürenlerin arasında, Yusuf’un kardeşleri ve Nihat Önel yer alıyordu. Nihat Önel'in daha önce de başka bir kadını öldürdüğü iddia ediliyordu. Bu kadının da ismi Nezaket’ti. Yapılan gözaltıların ardından, cinayeti itiraf eden Yusuf’un, eşini öldürenlere yardım eden Nihat Önel'in, diğer cinayetle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Zekiye Aydın cinayeti ile ilgili yeni belgeler:

Müge Anlı, Zekiye Aydın cinayetiyle ilgili yeni bir iddianameyi gün yüzüne çıkardı. 2009 yılına ait olan bu belge, Adil Önel'in şüpheli olarak işaretlendiğini ve Zekiye Aydın’a olan borçlarıyla ilgili sahte çekler kullandığını gösteriyordu. Anlı, belgelerin icra memurunun dikkatli gözlemi sayesinde sahte olduğunu açıkladı. Bu olaylar sonrasında Adil Önel’e, iyi hali göz önüne alınarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 50 bin TL para cezası verildi.