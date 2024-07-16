Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan, beklenmedik bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı ve acil bir ameliyat geçirdi. Özkan, ameliyat sonrası hastane odasından sevenlerine mesajlar göndererek durumunu paylaştı.

Rahmi Özkan, geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım süreci ve ardından gerçekleştirilen ameliyatla ilgili detaylar programın takipçileri tarafından yakından izleniyor. Ameliyat sonrası Rahmi Özkan'a geçmiş olsun mesajları yağdı. Programın izleyicileri ve sevenleri, Özkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak ve desteklerini iletmek için sosyal medya üzerinden etkin bir şekilde paylaşımlar yapıyor.

Hasta yatağında kendisine hediye gönderen yeğenine teşekkür eden Rahmi Özkan, duygusal bir paylaşımda bulundu. Özkan'ın, hastane odasından yaptığı son sesleniş, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

Rahmi Özkan'ın sağlık durumundaki bu gelişme, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ilerleyen günlerdeki yayın akışını da etkileyebilir.