Müge Anlı'nın canlı yayınında, kendisini "üfürükçü" olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur'un yapmış olduğu uygulamalar, izleyicilerin tepkisini çekti. Aytimur’un, kendisini yardım için başvuran insanlara para karşılığı "büyü" ve "ölüm büyüsü" yaptığı, bir süre önce Almanya'dan Türkiye'ye gelen Emin ve Resul Gaygısız kardeşlerin şikayetleriyle ortaya çıktı.

Kardeşler, eşlerinin Gönül Derman Aytimur'un etkisinde kaldığını ve ona büyük miktarda para verdiklerini iddia etti. Yaşadıkları olaylar karşısında şoke olan Gaygısız kardeşler, eşlerinin "idrar bağlatma" ve "ağzından büyü yapma" gibi akıl almaz büyülerle kendilerini manipüle ettiğini belirterek, Müge Anlı’dan yardım istedi.

"Tıbbi bir şey söylüyorum"

Gönül Derman Aytimur'un gözaltına alınması sırasında Müge Anlı, canlı yayında büyük bir öfke patlaması yaşadı. Anlı, Gönül Derman Aytimur’a yönelik büyük bir tepki göstererek, "Kusura bakmayın arkadaşlar, tıbbi bir şey söylüyorum: sen üfürükçünün aklıyla eltine büyü yaptırıp 'İdrarını bağlayıp ağzından yaptıracağım' mesajına kahkaha atıyorsun" ifadelerini kullandı. Anlı'nın bu açıklamaları, programın gerilimini bir kat daha artırdı.

Koltuğa sıkıştırılan nesne

Ancak programın en şaşırtıcı anı, yayına katılan bir kadının elinde tuttuğu nesneyi gizlerken yaşandı. Yayın sırasında, Hülya isimli bir kadının elindeki bir şeyi koltuğa sıkıştırdığı anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı. Gözler, kadının neyi gizlemeye çalıştığına çevrildi. Koltuğa sıkıştırılan nesnenin ne olduğunu izleyiciler merakla sorgulamaya başladı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu hareketin büyü veya başka bir şüpheli faaliyetle ilişkili olup olmadığını tartışırken, programdaki diğer katılımcılar da şaşkınlıklarını gizleyemediler. Gönül Derman Aytimur'un gözaltına alınmasının ardından bu gizemli hareketin ne anlama geldiği ise hala bir sır olarak kaldı.

Müge Anlı'nın canlı yayındaki tepkileri

Müge Anlı, olayların her geçen dakika daha da karmaşık hale gelmesiyle birlikte, programın sonlarına doğru daha da sertleşti. Canlı yayındaki tansiyon yükseldi ve izleyiciler, Anlı'nın ve programdaki diğer katılımcıların reaksiyonlarını büyük bir merakla izledi. Müge Anlı, hem konuklarına hem de üfürükçüye karşı sert tavır takındı. Bu olay, sosyal medya ve televizyon izleyicileri tarafından geniş bir şekilde tartışıldı.