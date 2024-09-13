Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 13 Eylül Cuma günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:
13 Eylül Cuma 2024
MENTEŞE / MUĞLA
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kafaca Mh. ( Dağ Dibi Cd. Dağ Dibi Cd. General Fikret Demirtaş Yayla Cd. General Fikret Demirtaş Yayla Cd. Tuğcu Sk. Tuğcu Sk. Gevenez Sk. Gevenez Sk. 1 Nolu Servis Yolu Cd. 1 Nolu Servis Yolu Cd. Sağlık Sk. Sağlık Sk. Tozyurt Sk. Tozyurt Sk. Çay Sk. Çay Sk. Fidanlık Sk. Fidanlık Sk. Göl Sk. Göl Sk. Erol Gümüş Sk. Erol Gümüş Sk. )
SEYDİKEMER / MUĞLA
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gerişburnu Mh. ( 1410 Sokak 1410 Sokak 4119. Sk. 4119. Sk. 52. Cd. 52. Cd. Atatürk Cd. Atatürk Cd. Adnan Menderes Blv. Adnan Menderes Blv. 1417. Sk. 1417. Sk. Antalya Fethiye Yolu Antalya Fethiye Yolu 1418. Sk. 1418. Sk. 1422. Sk. 1422. Sk. 1421. Sk. 1421. Sk. 1416. Sk. 1416. Sk. 1438. Sk. 1438. Sk. Şehit Abdullah Yıldız Sk. Şehit Abdullah Yıldız Sk. 46. Cd. 46. Cd. 4108. Sk. 4108. Sk. 4113. Sk. 4113. Sk. 4260. Sk. 4260. Sk. 4253. Sk. 4253. Sk. 63. Cd. 1410 Sokak 1410 Sokak 4119. Sk. 4119. Sk. 52. Cd. 52. Cd. Atatürk Cd. Atatürk Cd. Adnan Menderes Blv. Adnan Menderes Blv. 1417. Sk. 1417. Sk. Antalya Fethiye Yolu Antalya Fethiye Yolu 1418. Sk. 1418. Sk. 1422. Sk. 1422. Sk. 1421. Sk. 1421. Sk. 1416. Sk. 1416. Sk. 1438. Sk. 1438. Sk. Şehit Abdullah Yıldız Sk. Şehit Abdullah Yıldız Sk. 46. Cd. 46. Cd. 4108. Sk. 4108. Sk. 4113. Sk. 4113. Sk. 4260. Sk. 4260. Sk. 4253. Sk. 4253. Sk. 63. Cd. 63. Cd. 4107. Sk. 4107. Sk. 1425. Sk. 1425. Sk. 4132. Sk. 4132. Sk. 1450. Sk. 1450. Sk. 4118. Sk. 4118. Sk. 4120. Sk. 4120. Sk. 4126. Sk. 4126. Sk. 4141. Sk. 4141. Sk. 4147. Sk. 4147. Sk. 51. Cd. 51. Cd. 1420. Sk. 1420. Sk. 1. Servis Yolu Sk. 1. Servis Yolu Sk. )
FETHİYE / MUĞLA
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ölüdeniz Mh. ( 177. Sk. 177. Sk. 176. Sk. 176. Sk. 38. Sk. 38. Sk. Fethibey Cd. Fethibey Cd. 256. Sk. 256. Sk. City Villas İçi Yolu City Villas İçi Yolu Mollahasan Ovacık Cd. Mollahasan Ovacık Cd. 257. Sk. 257. Sk. İncircik Cd. İncircik Cd. 41. Sk. 41. Sk. 178. Sk. 178. Sk. 36. Sk. 36. Sk. 57. Sk. 57. Sk. İncirlik Cd. İncirlik Cd. 43. Sk. 43. Sk. Yeşil Vadi Cd. Yeşil Vadi Cd. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cd. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cd. Sarnıç Cd. Sarnıç Cd. 255. Sk. 255. Sk. 258. Sk. 258. Sk. )
ORTACA / MUĞLA
Saat : 13:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevziye Mh. ( Fevziye Sarısu Cd. Kumlu Ova Küme Evleri Kumlu Ova Küme Evleri Akdeniz Evleri İçi Yolu Akdeniz Evleri İçi Yolu Fevziye Sarısu Cd. )
Sarıgerme Mh. ( Sarıgerme Atık Su Arıtma Tesisi İçi Yolu Sarıgerme Atık Su Arıtma Tesisi İçi Yolu )