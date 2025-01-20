Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında kurduğu Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi aracılığıyla Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum dağıtım çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılında, 120 ata tohumundan çoğaltılan 2 milyon yerel tohum Türkiye’nin 81 iline ücretsiz olarak dağıtılacak.

Türkiye’nin en donanımlı yerel tohum merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yerel tohum merkezi, 980 farklı tohum çeşidiyle Türkiye’deki en geniş envantere sahip olma özelliğini taşıyor. Sebze, kaba yem ve tıbbi aromatik bitki tohumlarıyla donatılan merkezde bugüne kadar 19 milyon tohum dağıtıldı. Üretilen tohumlar, titiz test süreçlerinden geçerek yalnızca sağlıklı ve kaliteli tohumlar vatandaşlara sunuluyor.

Sağlıklı tohum üretimi sağlanıyor

Merkezdeki tohumlar, dış kabuklarının sterilizasyonunun ardından inkübatörlerde bekletilerek bakteriyel ve fungal üremeler kontrol ediliyor. Çimlenme kapasitesi ve canlılık, detaylı testlerle belirleniyor. Tohumlar, yalnızca sağlıklı olanlar ayıklanarak ücretsiz dağıtım için hazırlanıyor.

Başkan Aras’tan yerel tohumlara övgü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ata tohumlarının tarımsal miras açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti ve şu ifadelerde bulundu:

“Ata tohumlarımız, toprağımızın bereketinin en değerli emanetlerindendir. Bu mirası koruyarak, yerel tarımın desteklenmesi amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 81 ilde yerel tohumlarımızı vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırarak geleceğe sağlam bir tarımsal altyapı bırakmayı hedefliyoruz.”

Başkan Aras, yerel tarımın ve ata tohumlarının yaşatılmasının büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizdi ve “Hep birlikte, geleceğin sağlıklı tarımına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

2025 hedefi: 2 milyon yerel tohum

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 2 milyon yerel tohum dağıtarak, ata tohumlarının yaygınlaştırılmasına ve yerel tarımın desteklenmesine katkıda bulunmayı sürdürecek. Bu projeyle, hem tarımsal miras korunacak hem de halk sağlıklı ve verimli tohumlarla buluşturulacak.