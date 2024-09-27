Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 27 Eylül Cuma günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

27 Eylül Cuma 2024

KÖYCEĞİZ / MUĞLA

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Beyobası Mh. ( 3. Merkez Blv. 3. Merkez Blv. 18.Sk. 18.Sk. 12/1 Sk. 12/1 Sk. 8.Merkez Sk. 9. Sk. 9. Sk. 12. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 13. Sk. 10. Merkez Sk. 10. Merkez Sk. 5. Merkez Sk. 5. Merkez Sk. 7. Merkez Sk. 7. Merkez Sk. 2. Merkez Cd. 2. Merkez Cd. 37. Sk. 37. Sk. 5. Merkez Sk. 5. Merkez Sk. 8. Sk. 8. Sk. 3. Merkez Blv. 3. Merkez Blv. 4. Merkez Sk. 4. Merkez Sk. 65. Sk. 65. Sk. 6. Merkez Sk. 6. Merkez Sk. 71 Nolu Sk. 71 Nolu Sk. 9. Sk. 9. Sk. 5.Merkez 2.Sk. 5.Merkez 2.Sk. 8.Merkez Sk. 17. Sk. 17. Sk. )

MENTEŞE / MUĞLA

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çırpı Mh. ( Köyiçi Sk. Köyiçi Sk. Çamlıova Küme Evleri Çamlıova Küme Evleri )

Çukuröz Mh. ( Karadiken Sk. Karadiken Sk. Keçili Sk. Keçili Sk. Kozağaç Sk. Kozağaç Sk. Çukuröz Sk. Çukuröz Sk. )

Çaybükü Mh. ( Köyiçi Sk. Köyiçi Sk. Tepe Küme Evleri Tepe Küme Evleri Esenlik 1. Küme Evleri Esenlik 1. Küme Evleri Esenlik 2. Küme Evleri Esenlik 2. Küme Evleri )

Paşapınarı Mh. ( Paşapınarı Küme Evleri Paşapınarı Küme Evleri Ticaret Alanı 5. Sk. Ticaret Alanı 5. Sk. )

Çiftlik Mh. ( Çiftlik Köyiçi Sk. Çiftlik Köyiçi Sk. )

Kafaca Mh. ( Tınas Çiftlik Cd. Tınas Çiftlik Cd. )

Bağyaka Mh. ( Pirenlik Sk. Pirenlik Sk. Çıkırcek Sk. Çıkırcek Sk. Asar Sk. Asar Sk. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güllük Mh. ( 499. Sk. 488 sokak 488 sokak 501 sokak 501 sokak 418. Sk. 418. Sk. 419. Sk. 419. Sk. 438. Sk. 438. Sk. 446. Sk. 446. Sk. 460. Sk. 460. Sk. 488. Sk. 488. Sk. 496. Sk. 496. Sk. 499. Sk. 500. Sk. Adnan Menderes Cd. Adnan Menderes Cd. 346. Sk. 346. Sk. 349. Sk. 349. Sk. 333. Sk. 333. Sk. Oba Sitesi Oba Sitesi Sıralık cd. Sıralık cd. 521. Sk. 521. Sk. 439. Sk. 439. Sk. 440. Sk. 440. Sk. 347. Sk. 347. Sk. 422. Sk. 499. Sk. 488 sokak 488 sokak 501 sokak 501 sokak 418. Sk. 418. Sk. 419. Sk. 419. Sk. 438. Sk. 438. Sk. 446. Sk. 446. Sk. 460. Sk. 460. Sk. 488. Sk. 488. Sk. 496. Sk. 496. Sk. 499. Sk. 500. Sk. Adnan Menderes Cd. Adnan Menderes Cd. 346. Sk. 346. Sk. 349. Sk. 349. Sk. 333. Sk. 333. Sk. Oba Sitesi Oba Sitesi Sıralık cd. Sıralık cd. 521. Sk. 521. Sk. 439. Sk. 439. Sk. 440. Sk. 440. Sk. 347. Sk. 347. Sk. 422. Sk. 422. Sk. 527. Sk. 527. Sk. Sıralık Cd. Sıralık Cd. 528. Sk. 528. Sk. Yeşil Barış Sitesi Yeşil Barış Sitesi 441. Sk. 441. Sk. 531. Sk. 531. Sk. Haşim Çağatay Sk. Haşim Çağatay Sk. Çamlık Cd. Çamlık Cd. 379. Sk. 379. Sk. 344. Sk. 344. Sk. 501. Sk. 501. Sk. 354. Sk. 354. Sk. 294. Sk. 294. Sk. 467. Sk. 467. Sk. 323. Sk. 323. Sk. 318. Sk. 318. Sk. 542. Sk. 542. Sk. 500. Sk. 313. Sk. 313. Sk. 314. Sk. 314. Sk. 291. Sk. 291. Sk. 507. Sk. 507. Sk. Mavi Tatil Köyü Mavi Tatil Köyü 506. Sk. 506. Sk. 285. Sk. 285. Sk. 295. Sk. 295. Sk. 290. Sk. 290. Sk. 340. Sk. 340. Sk. 517. Sk. 517. Sk. 341. Sk. 341. Sk. 335. Sk. 335. Sk. 522. Sk. 522. Sk. 355. Cd. 355. Cd. Hermiyas Cd. Hermiyas Cd. 307. Sk. 307. Sk. 348. Sk. 348. Sk. 312. Sk. 312. Sk. 503. Sk. 503. Sk. 530. Sk. 530. Sk. Güllük Limanı Güllük Limanı Yasemin Sitesi Yasemin Sitesi Oba Sitesi İçi Yolu Oba Sitesi İçi Yolu 306. Sk. 306. Sk. 336. Sk. 336. Sk. 342. Sk. 342. Sk. 343. Sk. 343. Sk. 378. Sk. 378. Sk. 381. Sk. 381. Sk. 382. Sk. 382. Sk. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güllük Mh. ( 488 sokak 488 sokak 499. Sk. 499. Sk. 496. Sk. 496. Sk. 488. Sk. 488. Sk. 419. Sk. 419. Sk. Sıralık Cd. Sıralık Cd. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kayabükü Mh. ( Çakallar Mevkii Sk. Kayabükü Merkez Sk. Kayabükü Merkez Sk. Çakallar Mevkii Sk. )

Konak Mh. ( Konak Merkez Sk. Konak Merkez Sk. )

Kurudere Mh. ( Karaburun mevki Karaburun mevki )

Narhisar Mh. ( Narhisar Merkez Sk. Narhisar Merkez Sk. )

Selimiye Mh. ( Hisardağı Küme Evleri Hisardağı Küme Evleri Merkez sk Merkez sk )

Sakarkaya Mh. ( Merkez Sk. Merkez Sk. Katırhisar Sk. Katırhisar Sk. )

Derince Mh. ( Derince Merkez Sk. Derince Merkez Sk. )

Eğridere Mh. ( Eğridere Merkez Sk. Eğridere Merkez Sk. Milas Söke Yolu Milas Söke Yolu )

Ekindere Mh. ( Milas Söke Yolu Milas Söke Yolu Ekindere Merkez Sk. Ekindere Merkez Sk. )

Etrenli Mh. ( Milas Söke Yolu Milas Söke Yolu )

Göldere Mh. ( Göldere Merkez Sk. Göldere Merkez Sk. GÖL DERE MERKEZ SK. GÖL DERE MERKEZ SK. )

Günlük Mh. ( Günlük Merkez Sk. Günlük Merkez Sk. )

Hacıahmetler Mh. ( Hacıahmetler Merkez Sk. Hacıahmetler Merkez Sk. )

Kandak Mh. ( Kandak Merkez Sk. Kandak Merkez Sk. )

Karşıyaka Mh. ( Milas Söke Yolu Milas Söke Yolu Karşıyaka Merkez Sk. Karşıyaka Merkez Sk. )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dirmil Mh. ( 149. Sk. 149. Sk. 148. Sk. 148. Sk. 147. Sk. 147. Sk. 131. Sk. 131. Sk. )

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:30 - 14:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Boğaziçi Mh. ( Orta Sk. Avlan Sk. Yediburunlar Sk. Orta Sk. Avlan Sk. Yediburunlar Sk. )

İzzettinköy Mh. ( Eski Kaş Yolu Cd. Hıdırbağ Sk. Hıdırbağ Sk. Yanıkköy Sk. Yanıkköy Sk. Çevlik Sk. Çevlik Sk. İzzettinköy Merkez Sk. İzzettinköy Merkez Sk. Dereboğaz Sk. Dereboğaz Sk. Eski Kaş Yolu Cd. )

Dodurga Mh. ( Sakızlı Sk. Sakızlı Sk. Ada Sk. Ada Sk. Kızılca Sk. Kızılca Sk. Bel Sk. Bel Sk. Hisar Sk. Hisar Sk. Gözlükuyu Sk. Gözlükuyu Sk. Seki Sk. Seki Sk. )

Karaağaç Mh. ( Karaağaç Sk. Karaağaç Sk. Alınca Sk. Alınca Sk. )

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:30 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çiftlik Mh. ( Çevreyolu Blv. Çevreyolu Blv. 109. Cami Önü Sk. 109. Cami Önü Sk. )

Kargı Mh. ( Atatürk Blv. Atatürk Blv. Özgür Sokak Özgür Sokak 109. Cami Önü Sk. 109. Cami Önü Sk. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bozbük Mh.

MENTEŞE / MUĞLA

Saat : 13:20 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akkaya Mh. ( Köyiçi Sk. Köyiçi Sk. )

KAVAKLIDERE / MUĞLA

Saat : 14:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamlıbel Mh. ( Atatürk Cd. Atatürk Cd. Gamalılar Sk. Çambeli Göktepe Yolu Çambeli Göktepe Yolu Gamalılar Sk. Balkaya Cd. Balkaya Cd. )

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Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.