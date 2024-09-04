Muğla’da Eylül ayının başında yaz sıcakları etkisini sürdürmeye devam ediyor. 4 Eylül Çarşamba günü şehirde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, termometreler 30 dereceyi gösterecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olması sebebiyle uzmanlar, güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bugün Muğla’da hava genel olarak açık ve parçalı bulutlu. Şu anda 30,1°C olan sıcaklık, gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde, 09:00 ile 12:00 arasında hava açık olacak ve sıcaklık 30°C olarak ölçülecek. Nem oranı yüzde 38 ve rüzgar saatte 2 km hızında eserek hafif bir serinlik sağlayacak.

Öğlen saatlerinde sıcaklık artıyor

Öğle saatleri, yani 12:00 ile 15:00 arasında hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 33°C’ye yükselecek. Bu dönemde nem oranı yüzde 36 olarak ölçülecek ve rüzgar ortalama 4 km/sa hızında esecek.

Öğleden sonra hava durumu

Öğleden sonra, 15:00 ile 18:00 saatleri arasında hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Sıcaklık 29°C’ye düşecek ve nem oranı yüzde 41 olacak. Rüzgar bu saatlerde saatte 5 km hızına ulaşacak ve maksimumda 22 km/sa hızlarına çıkacak.

Akşam ve gece hava durumu

Akşam saatlerinde, 18:00 ile 21:00 arasında hava açık olacak ve sıcaklık 25°C’ye gerileyecek. Nem oranı %62 olarak belirlenecek ve rüzgar saatte 6 km hızında esmeye devam edecek. Gece saatlerinde, 21:00 ile 24:00 arasında hava yine açık kalacak ve sıcaklık 22°C’ye düşecek. Nem oranı yüzde 64 olacak ve rüzgar saatte 6 km hızında esmeye devam edecek.

Muğla'da 4 Eylül 2024 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve 30 derece olacak. Sıcak hava ve güneşli bir gün olacağı için dışarıda vakit geçirirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var:

Güneş koruması sağlayın

Güneş kremi kullanın: SPF 30 veya daha yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanarak cildinizi zararlı UV ışınlarından koruyun. Güneş kremi sürmeyi unutmamak, özellikle uzun süre dışarıda kalmayı planlıyorsanız önemlidir.

Şapka ve gözlük takın: Geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı güneş gözlükleri, yüz ve gözler için ekstra koruma sağlar.

Nefes alan giysiler tercih edin

Pamuk veya keten gibi doğal kumaşlardan yapılmış giysiler giyin. Bu tür kumaşlar teri emer ve vücudun nefes almasına olanak tanır, bu da sıcak günlerde serin kalmanıza yardımcı olur.

Bol su tüketin

Susuz kalmamaya özen gösterin. 33 derece sıcaklıkta, vücudunuz daha fazla su kaybeder. Bu nedenle, yanınızda su şişesi taşıyın ve düzenli olarak su içmeyi ihmal etmeyin.

Fiziksel aktiviteyi planlarken dikkat edin

Günün en sıcak saatlerinde (öğle ve öğleden sonra) yoğun fiziksel aktivitelerden kaçının. Eğer yürüyüş veya açık hava etkinlikleri yapmayı planlıyorsanız, sabah erken saatleri veya akşamüstü saatlerini tercih edin.

Gölgede kalın ve molalar verin

Özellikle açık hava etkinliklerine katılıyorsanız, zaman zaman gölge alanlarda dinlenmeyi ve vücut ısınızı düşürmeyi ihmal etmeyin. Bu, güneş çarpması ve ısı bitkinliği riskini azaltır.

Hafif yemekler tercih edin

Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Hafif, su içeriği yüksek yiyecekler (salatalar, meyveler, sebzeler) tüketmek, hem sindiriminizi kolaylaştırır hem de serin kalmanıza yardımcı olur.

Hava durumunu takip edin

Gün boyu hava durumunu kontrol edin. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, beklenmedik bir yağmur veya rüzgar esintisi durumunda planlarınızı ayarlamanıza yardımcı olabilir.

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