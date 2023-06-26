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Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Fethiye ilçesindeki özel teknede rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen in bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.