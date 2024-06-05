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İlçe açıklarında farklı zamanda görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından durdurulan lastik botta ise 7'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, lastik bottaki 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

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