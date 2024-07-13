MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 2'si çocuk, 28 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: aa