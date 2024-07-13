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Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 2'si çocuk, 28 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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