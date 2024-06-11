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Öte yandan ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından kara üzerinde tespit edilen 5'i çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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