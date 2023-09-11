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Bodrum açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince farklı zamanlarda durdurulan 2 lastik botta 40 yabancı uyruklu yakalandı .

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmen lerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.