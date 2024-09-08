Muğla’nın Datça açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Olayın ardından yapılan açıklamaya göre, botun yardım çağrısına yanıt olarak bölgeye hızla intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri güvenli bir şekilde tahliye etti.

Şüpheli gözaltına alındı

Yapılan kurtarma operasyonunda, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, olayla ilgili olarak polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Göçmenler teslim edildi

Kurtarılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.