Muğla'da, ahşap oyma sanatının unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde, Ali Kaya'nın öncülüğünde bu geleneksel sanat canlanıyor ve biyoçeşitliliğe vurgu yapıyor. Kaya, yüzlerce kuş, mantar, kelebek gibi doğal motifleri ahşap oyma tekniğiyle işleyerek, doğaya ve yerel ekosisteme olan duyarlılığı artırıyor.

Nesli tehlikede olan hayvanları koruma hedefi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde faaliyet gösteren Ali Kaya, ahşap oyma sanatını sadece bir el sanatı olarak değil, biyoçeşitliliği koruma misyonuyla da icra ediyor. Doğal ahşabın işlenmesi ve renklendirilmesiyle ortaya çıkan takı ve aksesuarlarında, kuş, kelebek ve mantar gibi detaylı figürler ön planda. Kaya'nın eserleri, özellikle nesli tehlike altındaki türlerin tanıtımını ve korunmasını hedefliyor.

Kaya, ürünlerinin dünyada eşsiz olduğunu belirterek, ahşap oyma sanatını biyoçeşitlilik odaklı bir yaklaşımla sürdürdüklerini vurguluyor. Bu sanat sayesinde, Muğla'da doğaya ve biyoçeşitliliğe olan farkındalığın artırılması amaçlanıyor.