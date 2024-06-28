Muğla Belediyesi Taekwondo Takımı İl Şampiyonu Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Taekwondo Minikler Muğla İl Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. 14 sporcusuyla katıldığı şampiyonada 10 sporcu çeşitli dereceler kazanarak kulübün gurur kaynağı oldu.

Menteşe'de büyük taekwondo mücadelesi

Taekwondo Minikler Muğla İl Şampiyonası, Menteşe ilçesinde gerçekleşti. Şampiyonaya 10 ilçeden, 13 farklı kulüpten toplam 90 sporcu katıldı. Minik taekwondocuların büyük çekişme içinde geçtiği müsabakalarda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcuları üstün performans sergileyerek önemli başarılar elde etti.

Büyükşehir’in yıldız sporcuları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 14 sporcu ile katıldığı şampiyonada 2 il şampiyonluğu, 2 il ikinciliği ve 6 il üçüncülüğü elde etti. 33 kg Minik Erkekler kategorisinde Fatih Ramazan Aysan ve 45 kg Minik Erkekler kategorisinde Mustafa Alp Kayadibi il şampiyonu oldu. Ayrıca, kulübün diğer sporcuları da çeşitli kategorilerde dereceler kazandı.

Başkan Ahmet Aras'tan tebrik

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe’de düzenlenen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün büyük başarı elde ettiği Taekwondo Minikler Muğla İl Şampiyonası sonrası tüm sporcuları ve antrenör Naz Göktaş’ı kutladı. Aras, "Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, kulübümüzün gurur kaynağı oldu. Bu başarıların devamını diliyoruz" dedi.

Şampiyonanın detayları

Şampiyonada dikkat çeken diğer başarılar arasında, 37 kg Minik Erkekler kategorisinde il ikinciliği kazanan sporcu ve 29 kg Minik Kızlar kategorisinde il üçüncüsü olan sporcu yer alıyor. Minik taekwondocuların sergilediği performans, izleyicilerden büyük alkış aldı ve gelecekteki turnuvalar için umut verdi.