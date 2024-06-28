Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde banka promosyonları, çalışan 4 bin 463 işçinin hesaplarına 30 Haziran 2024 Pazar günü yatırılıyor. Bu promosyonla her bir çalışan kişi başı 37 bin 200 TL alacak.

“Promosyonu işçilerimiz güle güle harcasınlar”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'ya birlikte hizmet ettikleri Büyükşehir çalışanları için her zaman en iyisini düşündüklerini belirtti. Başkan Aras, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle alım gücünün düştüğü bugünlerde Büyükşehir çalışanlarımız için promosyon anlaşması imzaladık. Büyükşehir Belediyemizde çalışan kardeşlerimiz ve yol arkadaşlarımız promosyonu güle güle harcasınlar. Muğla’mız için birlikte hizmet ürettiğimiz mesai arkadaşlarımızın haklarını ve refahını her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz" dedi.