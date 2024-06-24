Seydikemer'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, biçerdöverin motor bölümünde aniden alevler yükseldiği görüldü. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki buğday tarlalarına sıçradı.

Vatandaşların hızlı müdahalesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alındı, ancak yangın yaklaşık 10 dönüm buğday tarlasının kül olmasına neden oldu.

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı. Biçerdöver sürücüsü ise sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.