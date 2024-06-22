Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmeleri için yaklaşık 1500 personelle mesai yaptı.MUĞLA (İGFA) - Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın nüfusu yaklaşık 4 katına çıkarak 4 Milyona ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Muğla’yı tercih eden vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmeleri için tüm birimleri ile görevi başındaydı. Büyükşehir Mezbahaları Kurban Bayramı’nda kesim için tam kapasite çalışırken, İtfaiye, Zabıta, MUSKİ, Tarım, Park Bahçe, Atık Alım Tekneleri, Sağlık ekipleri de vatandaşlara hizmet verdi.

MEZBAHALAR TAM KAPASİTE ÇALIŞTI

2024 Yılı Kurban Bayramı süresince Büyükşehir mezbahalarında 2109 küçükbaş, 430 büyükbaş olmak üzere toplam 2539 adet hayvan kesimi yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ISO:22000:2018 kalite belgesine sahip olan 4 mezbahası Fethiye Mezbaha Tesisi’nde 103 adet büyükbaş ve 343 adet küçükbaş hayvan, Marmaris Mezbaha Tesisinde 74 adet büyükbaş ve 675 adet küçükbaş hayvan, Milas Mezbaha Tesisinde 90 adet büyükbaş ve 140 adet küçükbaş hayvan, Menteşe Mezbaha Tesisinde ise 43 adet büyükbaş ve 103 adet küçükbaş hayvan ve Kurban Bayramı için hazır hale getirilen Kavaklıdere mezbahasında da 13 adet büyükbaş ve 52 adet küçükbaş hayvan keserek vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hayvanlarını kesmelerini ve dini vecibelerini yerine getirmelerini sağladı.

MUSKİ 1824 OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü bayram süresi boyunca 13 ilçede günlük ortalama yaklaşık 560 personel ile çalışarak, su kesintileri, patlaklarına anında müdahale etti ve abone işlemleri, kanalizasyon, arıtma tesisleri hizmetlerini de sürdürdü. İl genelinde 9 günlük bayram süresi boyunca 564 adet su patlağı ihbarı ve 1257 adet su kesintisine anında müdahale edildi.

BÜYÜKŞEHİR 222 İTFAİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 41 itfaiye birimi, 2 mobil istasyon, 444 personel ve 168 araçla bayram süresi boyunca görevi başındaydı. Büyükşehir İtfaiyesi il genelinde 157 yangın, 65 kurtarma olayına müdahale etti. İl genelinde yaşanan yangınların 51’i anız, saman, tarla, 15’i ot, 8’i de orman yangınları olarak kayıtlara geçti.

VEKTÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ TAM KADRO ÇALIŞTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele ekipleri 215 biyosidal ürün uygulayıcısı ve 61 araç ile bayramda tam kadro çalıştı. Vektörle mücadele ekipleri tüm kurban satış noktalarında ve mezbaha tesislerinde gerekli kontrol ve ilaçlama uygulamalarını gerçekleştirdi. Karasinek üremesine sebep olan atıl deriler ve çöp konteynerlerinde biriken işkembe, kan vb organik atıkların bir an önce alınması ve konteynerlerin yıkanması için ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağladı. Bayram süresince il genelinde araç üstü ULV uygulamaları aralıksız sürdürüldü.

852 TEKNEYE HİZMET VERİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin deniz araçlarından atık alım hizmeti de bayram boyunca Gökova ve Göcek koylarında 852 tekneye hizmet verdi. Dalaman, Gökova ve Göcek koylarında 8 tekneyle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi 852 deniz aracından 294 bin 765 litre pis su, 185 litre sintine, yaklaşık 50 ton gelen 2799 katı atık çöp toplandı.

BÜYÜKŞEHİR ZABITA 648 TALEBİ DEĞERLENDİRDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de bayram süresi boyunca il genelinde 119 personel ile 648 talep ve şikayete müdahale etti. Kurban atıklarının uygunsuz yerlere atılması, kaldırım işgalleri, izinsiz ilan reklam, toplu taşıma ve taksi şikayetleri, dilenci, kaçak hafriyat gibi konularda vatandaşlara yardımcı olundu. Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri de il genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda evde bakım ve hasta nakil hizmetlerine devam etti.

BÜYÜKŞEHİR LİMANLARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Kurban Bayramı süresince Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum, Fethiye ve Marmaris limanlarında da yoğunluk yaşandı. 7/24 kesintisiz hizmet sunulan Bodrum, Marmaris ve Fethiye Limanları’nda toplam 2 bin 629 ticari ve özel tekne hareketi oldu. Bodrum ve Fethiye gümrüklü yolcu salonlarında ise feribotlar ve yatlarla seyahat eden toplam 15 bin 819 yolcuya hizmet verildi.