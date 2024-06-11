Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris'te

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü makamında ziyaret etti. Görüşme esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Aras, 9 günlük bayram tatili tedbirlerinden kaçak yapılaşma ile mücadeleye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Bayram hazırlıkları tamamlandı

Başkan Aras, Kurban Bayramı tatili için alınan önlemler hakkında bilgi vererek, "Ekonomik zorluklara rağmen turizmcilerimizin yanındayız. Bayramda bölgemiz yoğun bir nüfus artışı yaşayacak. Bu nedenle ulaşım, altyapı ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımızın dini vecibelerini hijyenik ortamda yerine getirebilmeleri için mezbaha tesislerimizi hazırladık" dedi.

Kent vergisi ve MTV önerisi

Belediyelere ekonomik destek sağlanması gerektiğini belirten Aras, "Belediyelerimizin ekonomik durumu salgın sonrası finansal krize girdi. Yüksek enflasyon ve artan personel maaşları belediyelerin borçlanmasına neden oldu. Kent vergisi ve MTV’nin bir kısmının belediyelere bırakılması önerilerimizi sunduk. Bu, hizmet verirken kaynakların bedelinin alınmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Kaçak yapılaşma ile mücadele

Kaçak yapılaşma konusunda da açıklamalarda bulunan Aras, ruhsatsız inşaatlara beton veren firmaları uyararak, "Kaçak yapılaşma benim uzmanlık alanım. Salgın döneminde aksaklıklar yaşandı ancak mühürleme ve tespitler devam ediyor. İmar affının çıkmayacağını bakanlık açıklamalı. Beton firmalarına sesleniyorum: Ruhsatsız yapıya beton vermek ahlaki mi?" dedi.

Su kullanımına dikkat çekti

Su fiyatları ile ilgili gelen soruya yanıt veren Başkan Aras, "Su konusu kritik bir konu. Suyu hoyratça kullanamayız. İnsani ihtiyaçlar için su fiyatları ulaşılabilir olacak ancak fazla su kullanımı; araba yıkamak, havuz doldurmak gibi durumlarda ekstra ödeme yapılmalı. MUSKİ Genel Müdürlüğü bu konuda çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Belediyelere destek gerekiyor

Kaçak yapıların yıkılması konusunda belediyelere destek gerektiğini vurgulayan Aras, "Belediyelerin üzerine atılan bu işlerde farklı yönler de var. Kaçak yapıya beton veren firmaların da sorumluluğunu göz ardı etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.