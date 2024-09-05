Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No’lu Hizmet Binasını Yeniliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde yer alan 1 No’lu hizmet binasını depreme dayanıklılık testlerinden olumsuz sonuç aldığı için yıkıyor. 2014 yılında İl Özel İdare’den devralınan bu bina, kısa süre içinde yıkılarak yerini modern bir hizmet binasına bırakacak.

Yıkım ve yeniden yapım süreci

Yıkım ihalesi tamamlanan 1 No’lu hizmet binasının, 60 gün içinde tamamen yıkılması planlanıyor. Yeni hizmet binasının 840 metrekare taban alanına sahip olacağı ve toplamda 5 katlı olacağı açıklandı. Yapının içerisinde vatandaşlara hizmet verecek idari ofisler ve sosyal-kültürel alanlar yer alacak.

Sosyal fonksiyonlarla desteklenecek

Yeni yapılacak hizmet binası, sadece idari işlevler için değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikler için de bir merkez olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu adımla hem vatandaşlara modern bir hizmet sunmayı hem de bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.

Bu proje, Muğla’nın şehir yapısına modern bir katkı sağlamanın yanı sıra, depreme dayanıklı ve çok amaçlı bir bina ile vatandaşlara daha güvenli ve etkin bir hizmet sunmayı hedefliyor.