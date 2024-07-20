Muğla’nın geniş coğrafyasında bulunan 13 ilçe ve 574 mahallede hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve vektörle mücadele ekiplerini güçlendirmek için 76 yeni araç alımını duyurdu. İtfaiye için 15, vektörle mücadele için ise 61 yeni araç alınacak.

İtfaiye filosu güçleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 41 itfaiye birimi, 26 istasyon, 445 personel ve 168 araçla itfai olaylara müdahale ediyor. Bu kapsamda, 15 yeni araçla itfaiye filosunu daha da güçlendirecek. Yeni araçlar arasında 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 6 dar alan itfaiye aracı ve 8 adet 28 metre merdivenli araç yer alıyor.

Vektörle mücadele ekipleri genişliyor

Veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan 215 personel, 61 araçla vektörle mücadele hizmeti veriyor. Bu ekip, 61 yeni araç alımıyla güçlendirilerek vatandaşlara daha etkin bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Yaz aylarında nüfusu 5 katına çıkan Muğla, her geçen gün hizmetlerini güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak için ekipman ve araç filosunu sürekli iyileştiriyor. Bu yenilikler sayesinde, Muğla’da hem yerli hem de yabancı misafirler için daha güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturuluyor.