Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa yürüttüğü CBS tabanlı 1. Kademe Tarama Programı ile il genelindeki 313 kamu binasının deprem performansını belirlemeye başladı. Bu kapsamlı çalışma, binaların güçlendirme ihtiyacını ortaya koymayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğinde yürütülen CBS tabanlı 1. Kademe Tarama Programı ile il genelindeki 313 kamu binasının deprem performansını değerlendiriyor. Bu çalışma kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 197 ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) ait 116 yapı üzerinde puanlama işlemi gerçekleştiriliyor. Puanlama, binaların depreme karşı dayanıklılık seviyelerini belirlemek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Depreme karşı direnç

CBS tabanlı 1. Kademe Tarama Programı, ilk aşamada sokak taraması yöntemi ile başlayarak, düşük puan alan yapıların daha detaylı bir performans analizine tabi tutulmasını sağlıyor. Analizler sonucunda elde edilen veriler, binaların deprem anında göstereceği tepkiyi, yapısal zayıflıkları ve güçlendirme gereksinimlerini ortaya koyacak. Bu sayede, Muğla'daki kamu binalarının depreme karşı direncinin artırılması ve halkın güvenliği için önlemler alınması hedefleniyor.

AFET Dirençli Kent

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Onur Demirtaş, yapılan çalışmalar hakkında, “1. Kademe Tarama Programı ile ülkemizin deprem gerçeğine dikkat çekmek istiyoruz. Sokak taraması yöntemiyle başladığımız değerlendirme süreci, düşük puan alan binaların güçlendirme ya da yenileme ihtiyaçlarını belirleyecek. Ayrıca, ilçe belediyelerimiz, TMMOB ve İMO ile iş birliği içinde ‘Yapı Stoğu Envanteri’ çalışmalarını sürdürerek, ‘AFET Dirençli Kent’ oluşturma hedefimiz doğrultusunda adımlar atıyoruz" açıklamasını yaptı.