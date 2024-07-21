Muğla Büyükşehir Belediyesi, geniş bir coğrafyada yer alan 13 ilçe ve 574 mahallede vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için itfaiye ve vektörle mücadele ekiplerine 76 yeni araç kazandırıyor.

İtfaiye ekipleri için güçlendirme

Muğla'nın itfaiye hizmetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla 15 yeni araç alımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda itfaiye filosuna 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 6 dar alan itfaiye aracı ve 8 adet 28 metre merdivenli araç dahil edilecek. Böylece Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, il genelinde 41 itfaiye birimi, 26 istasyon, 445 personel ve mevcut 168 araçlık filosunu daha da güçlendirmiş olacak.

Yeni itfaiye araçları

Muğla itfaiyesinin yeni araçları, yangınlara ve acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale etmeyi sağlayacak. Özellikle dar alan itfaiye araçları, erişilmesi zor yerlerde yangın söndürme operasyonlarını kolaylaştıracak.

Vektörle mücadelede etkinlik artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele hizmetlerini daha etkin hale getirmek için 61 yeni araç alacak. Veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan 215 personel, bu yeni araçlarla vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunacak.

Vektörle mücadele araçları

Yeni alınacak 61 araç, özellikle yaz aylarında nüfusun 5 katına çıktığı Muğla'da sivrisinek ve haşere kontrolünü daha etkili hale getirecek. Bu sayede yerli ve yabancı misafirlerin sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmeleri sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla araç filosunu ve ekipmanlarını yenilemeye devam ediyor.