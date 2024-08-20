Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dokuzuncu Kez Aaa Notu Aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede, üst üste dokuzuncu kez en yüksek kredi notu olan "AAA" ile ödüllendirildi. Bu başarı, belediyenin güçlü mali yapısını ve finansal yönetim konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Güçlü mali yapısı yeniden tescillendi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunu tekrar en yüksek seviye olan "AAA" olarak belirledi. Bu not, 2021 yılının Nisan ayından bu yana yapılan dokuz farklı değerlendirmede de aynı seviyede kalmayı başaran Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, yatırım yapılabilir seviyede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin son derece yüksek olduğunu gösteriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulusal ölçekteki uzun vadeli kredi notu alanında en yüksek derece olan "AAA" notunu alarak, harcamaların sürdürülebilirliği, borç ve likidite sağlamlığı gibi ölçütlerde gösterdiği başarı ile dikkat çekiyor. Bu başarısı sayesinde Ankara, İstanbul, Manisa, Bursa, Antalya ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleri arasında kredibilitesi en yüksek kurumlar arasında yerini korumaya devam ediyor.

Bağımsız finansal kredi profili

Fitch Ratings’in bir diğer değerlendirme unsuru olan bağımsız finansal kredi profili (SCP) sonucunda “bbb(+)” seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu alanda da Türkiye’de birinci sırada yer alarak finansal yönetim konusundaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

"Güçlü mali yapımızla örnek bir belediyeyiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten dokuzuncu kez en yüksek not olan "AAA" almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aras, "Güçlü mali yapımızla Muğla’da vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aras, ekonomik zorluklara ve tasarruf tedbirlerine rağmen, belediyenin en yüksek kredi notunu almayı sürdürmesinin önemine dikkat çekerek, "Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurumlardan biriyiz. Öz kaynaklarımız ve sağladığımız uygun dış kredilerle şehrimizin alt ve üst yapılarını güçlendirmek için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı. Başkan Aras, sözlerini "Muğlamızın parasını Muğla’ya harcamaya, vatandaşlarımızın huzuruna ve geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı.