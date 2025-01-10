Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ve Menteşe ilçelerinde uzun süredir yaşanan kamyon ve tır park alanı sıkıntısını çözüme kavuşturdu. Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesinde yaklaşık 5.700 m², Menteşe’nin Muslihittin Mahallesinde ise 1.600 m²'lik alanlar düzenlenerek kamyon ve tır sürücülerinin hizmetine sunuldu.

Başkan Aras: “Trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar, Menteşe ve Milas ilçelerinde trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yeni düzenlemeler sayesinde, sürücüler güvenli bir şekilde park edebilecek ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Yeni park alanları ile trafik düzeni sağlanacak

Menteşe’deki Muslihittin Mahallesi ve Milas’taki Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki yeni kamyon ve tır park alanlarında yapılan düzenlemelerle, araçların güvenli bir şekilde park etmeleri sağlanıyor. Panel çit uygulamaları ve tek noktadan giriş çıkış imkanı, park alanlarının güvenliğini artırıyor. Bu sayede, şehirdeki trafik düzeni ve güvenliği de sağlanmış oluyor.

Başkan Aras’tan açıklama: “Sürücüler güvenli ortamlarda araçlarını park edebilecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Milas ve Menteşe ilçelerimizde uzun süredir çözüm bekleyen kamyon ve tır park sorununu kısa sürede çözüme kavuşturduk. Yeni tır garajları sayesinde, sürücüler güvenli alanlarda araçlarını park ederek dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Trafik düzenini de iyileştirerek, şehrimizdeki güvenliği artırmış olduk.”

Yeni park alanlarının Milas ve Menteşe ilçelerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Aras, “Bu projeler, kamyon ve tır sürücülerimizin hayatını kolaylaştıracak, şehir trafiğini de daha güvenli hale getirecek,” dedi.