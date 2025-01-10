Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yardıma ihtiyacı olan ailelere destek olmak amacıyla önemli bir adım atarak 1.942 aileye 19.400 çuval yakacak yardımında bulundu. Belediye, parklar ve mezarlıklar gibi alanlarda gerçekleştirdiği temizlik ve bakım çalışmaları sonrası ortaya çıkan ağaç dalları ve kurumuş odunları değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

İhtiyaç sahibi ailelere 17 bin 400 çuval odun dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sahip olduğu bin 435 mezarlık ve park alanlarında yürüttüğü bakım çalışmaları sonrası ortaya çıkan odunları, israf edilmeden yakacak olarak kullanıma sunuyor. Ekipler, bu odunları toplayarak yakacak haline getiriyor ve sosyal yardım kurulu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Bugüne kadar 17.400 çuval odun, 1.740 aileye teslim edilerek, soğuk kış günlerinde ısınma desteği sağlandı.

Şehit yakınları ve gazilere de destek verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yalnızca ihtiyaç sahibi ailelere değil, aynı zamanda şehit yakınlarına ve gazilere de yardımcı oldu. Belediye, 13 ilçede 202 şehit yakını ve gaziye yakacak yardımı yaptı. Bu destek, sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olarak önemli bir yer tutuyor.

Başkan Aras: “Şehit akınlarımız ve gazilerimizin yanındayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal hizmet projeleriyle vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Sosyal desteklerimizle vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeyi amaçlıyoruz. Soğuk kış günlerinde yakacak yardımında bulunarak, hemşehrilerimizin ısınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizin gereksinimlerini karşılamak, en temel görevlerimizden biridir. Onların her zaman yanında olacağız," dedi.