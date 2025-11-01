Muğla Büyükşehir Belediyesi, 502 milyon 28 bin TL yatırımla Menteşe ilçesinin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde yürüttüğü yol ve altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı üniversite yerleşkesinin de bulunduğu Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, süreç hakkında vatandaşların bilgi sahibi olabilmesi için mahallelerde bilgilendirme broşürleri dağıtarak çalışmanın detaylarını anlattı. Proje kapsamında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi’nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404 Sokak’ta ise bin 500 metreye ulaşan güzergâhta kaldırım, plentmix temel, binder, aşınma ve reglaj çalışmaları yapılacak. Toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi ile yollar modern ve güvenli hale getirilecek. Proje ile 7 bin metre yağmursuyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı döşenecek ayrıca 200 metrelik dere ıslahı yapılacak ve güzergâh üzerinde 2 adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek.

"1. etapta yapımı planlanan 785 metre menfezin 355 metresi tamamlandı"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, çalışmaların 5 etapta tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Şu ana kadar yağmursuyu tahliyesi için 1. etapta yapımı planlanan 785 metre menfezin 355 metresi tamamlandı. Yağmur suyu imalatları kapsamında 140 metre koruge drenaj borusu yerleştirildi. 950 metre asfalt sökümü gerçekleştirildi. Yapılacak olan peyzajın sulaması için 576 metreküplük su deposu inşa edildi. 950 metre içme suyu altyapısı tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın önderliğinde, projemiz ile Kötekli ve Yeniköy’e altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemeleriyle yeni bir çehre kazandırmak için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz" dedi.

"Yaşam kalitesini artırmak için alt-üst yapı çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’nın her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, çağdaş, güvenli ve sürdürülebilir bir şehir altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Kötekli ve Yeniköy mahallelerimiz, hem yerel halkın hem de üniversite öğrencilerimizin bir arada yaşadığı dinamik bölgeler. Bu nedenle burada başlattığımız proje, yalnızca bir yol veya altyapı çalışması değil; aynı zamanda kentin kimliğini güçlendiren, yaşam standartlarını yükselten bir dönüşüm projesidir. Tüm çalışmalarımızı, katılımcı belediyecilik anlayışıyla, vatandaşlarımızı bilgilendirerek ve sürecin her aşamasında onları dinleyerek sürdürüyoruz. Mahalle muhtarlarımızın, esnafımızın ve hemşehrilerimizin desteği bizim için çok değerli. Onların memnuniyeti, doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Muğla’mızın her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için alt-üst yapı çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahalleli çalışmalardan memnun

Kötekli mahalle sakinleri de çalışmlardan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Metin Aydın: "Başlatılan yol ve altyapı çalışmalarına Kötekli’nin uzun zamandır ihtiyacı vardı. Bozuk kısımlar vardı, yağmur yağınca her yeri su basıyordu. Büyükşehir Belediyesi’ne çalışmalar için teşekkür ederiz."

-Eyüpcan Yeşilkaya: "Bence bu proje Kötekli için gerçekten gerekliydi. Özellikle yağmurlu havalarda yollar su içinde kalıyordu, yürümek bile zordu. Şimdi altyapı çalışmalarıyla birlikte o sorun ortadan kalkacak. Ahmet Başkan’a çalışmalar için teşekkür ederim."

-Selman Savaş: "Geç kalınmış ama güzel bir çalışma. İnşallah 1-2 sene içerisinde biter bizlerde düzenli, modern yollara kavuşmuş oluruz. Muğla’mıza yapılan her yatırımın arkasındayız. Büyükşehir Belediyemiz elinden geleni yapmaya çalışıyor."

-Ecrin Savaş: "Yeniköy ve Kötekli yerel halk ve öğrenciye hitap eden bir yer. Bu sebeple yapılan çalışmalar neticesinde ferah, güvenli ve modern bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması bizler için önemli bir hizmet."

-Yusuf Çetin (Muhtar): "Yollarımız uzun zamandır yenilenmeyi bekliyordu. Yağmurlu zamanlarda yollar su altında kalıyordu. Yollarımızda yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a çalışmalar için çok teşekkür ederiz."