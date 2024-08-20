Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 7-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Müzik Atölyesi eğitimleri, iki haftalık süreç sonunda kapanış konseriyle sona erdi. Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde minik öğrenciler, piyano çalma becerilerini geliştirirken, müzik dünyasına ilk adımlarını attılar. Etkinlik, BT Müzik ve Sahne Sanatları kurucusu Benal Tanrısever’in katılımıyla renklendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Atölyesi, iki hafta süren yoğun ve keyifli eğitimlerin ardından kapanış konseriyle tamamlandı. Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen bu atölyelerde, çocuklar piyano çalmayı öğrenirken, nota bilgisi, ritim oyunları ve müzik tarihi dersleriyle dolu dolu bir süreç geçirdiler.

Etkinliğin finalinde düzenlenen kapanış konserinde, çocuklar öğrendiklerini sahnede sergileme fırsatı buldu. Ailelerin de katıldığı bu özel etkinlikte, çocukların sahne performansı büyük beğeni topladı.

BT Müzik ve Sahne Sanatları’nın kurucusu Benal Tanrısever de kapanış etkinliğinde çocuklarla buluştu. İlk kez Muğla’da çocuklarla bir araya gelen Tanrısever, müziğin hayatındaki önemli yerini paylaşarak, "Müziği çocuklara aşılamak benim için büyük bir tutku, çünkü müzik sadece enstrüman çalmak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir" dedi.