Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 30 öğrenciye eğitim verdi. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4004 'Doğa Eğitimi ve Destekleme' programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, 'Tarım Okuryazarlığı ile Yeşil Tarım' projesi altında düzenlendi. Öğrenciler, tohum parselleri, üretim serası, distilasyon tesisi, tohum odası ve laboratuvar hakkında bilgi aldılar.

Türkiye'nin dört bir yanından katılım

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Proje Koordinatörü Nurcan Kara, projenin amaçlarını ve etkinlik içeriğini şu şekilde açıkladı: "Projemiz, Türkiye'nin dört bir yanından seçtiğimiz 30 öğrenciyi Muğla'da bir araya getirdi. Tarım okuryazarlığı seviyelerini artırmayı hedeflediğimiz etkinlik kapsamında çocuklarımıza tarımın farklı yönlerini göstermeye çalıştık. Bugünkü ziyaretimizde, öğrencilere tohum merkezinde tohumun yolculuğunu, tarıma olan katkılarını anlatmayı amaçladık."

Katılan öğrenciler de deneyimlerini paylaşarak şu sözleri aktardı:

Merve Nisa Süyün (Denizli): "Projeye katılmak çok heyecan vericiydi. Buraya ilk defa geldim ve büyük ilgiyle gezdim. Tohumların bu kadar çeşitli olmasına şaşırdım. Gelecekte kendi yetiştirdiğim ürünleri tüketmeyi planlıyorum."

Hasan Utku Güngör (İzmir): "Burada ilk defa tohum merkezini gördüm ve çok ilginç buldum. Özellikle 900'den fazla çeşit tohumun burada olması beni etkiledi. Mısır yetiştirmeyi düşünüyorum."

Hayri Deniz Akarsu (Rize): "Hocalarımız bize çok güzel bilgiler verdi. Laboratuvarları gezip tohumların nasıl saklandığını gördük. Bu ziyaret çok öğretici oldu."

Efe Ezer (Hatay): "Buradaki doğal ortamlardaki bitkileri görmek çok hoşuma gitti. Tarımla zaten biraz ilgiliyim ama burada daha fazla bilgi edindim. Tohumların nasıl büyüdüğünü görmek harikaydı."

Beris Özdemir (İstanbul): "Çamurların içine mısır tohumları koyup tohum topçukları yaptık. Bu etkinlik çok eğlenceliydi ve öğreticiydi. Tarımla ilgili videoları izlemiştim ama burada canlı olarak görmek farklıydı." Başkan Aras Patara Plajı’nda incelemelerde bulundu

TÜBİTAK 4004 programı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi Sorumlusu Ahmet Babacık ise ziyaret hakkında şunları söyledi: "TÜBİTAK 4004 programı kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte öğrencilere tohum merkezimizi tanıttık. Öğrencilere tohumların yapısı, laboratuvar çalışmaları ve tıbbi aromatik bitkiler konularında bilgi verdik. Ayrıca öğrencilere tohum topu etkinliği düzenledik ve saksılarına ekmeleri için ata tohumları verdik."

Öğrenciler, yaklaşık iki saat süren ziyaretlerinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere de katıldılar.