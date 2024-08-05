Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçularından Büyük Başarı

Konya’da düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvaya 37 ilden 480 sporcu katıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası, Konya Selçuklu Cumhuriyet sahasında gerçekleştirildi. Gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 37 ilden 480 sporcu katıldı.

4 altın, 2 gümüş madalya kazandılar

Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yarışan okçular, performanslarıyla turnuvaya damga vurdu. Büyükler kategorisinde Hazal Burun, U15’de Eflal Duru Kaya, U13’te Büşra Madan altın madalya kazanarak üstün başarı gösterdiler. Ayrıca, Hazal Burun, Ecesu Demircan ve Eflal Duru Kaya’dan oluşan ekip, takım birincisi olarak altın madalya kazandı. U13 kategorisinde Defne Demir ikinci olarak gümüş madalya alırken, U15 kategorisinde Eflal Duru Kaya, Elizan Yıldız ve Tanem Topuz’dan oluşan ekip ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, turnuvada büyük başarı gösteren okçuları kutladı. Başkan Aras, "Konya’da düzenlenen Konya Büyükşehir Belediyesi İller Arası Okçuluk Yarışmasında, katıldığımız tüm kategorilerde bireysel birincilikler elde eden ve 4 altın, 2 gümüş madalya ile dönen tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyor, her birinin gözlerinden öpüyorum" dedi.