Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğal alanların korunmasına yönelik önemli projelerle ekosistemin sürdürülebilirliği için kararlı adımlar atıyor. Bu kapsamda, su seviyesi yükselen Ula Göleti'nde belediye ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Doğal yaşamın korunması hedefleniyor

Yaz aylarında suları çekilen, kış aylarında ise yağışlarla yeniden dolan Ula Göleti'nde, suyla taşınan atıkların birikmesini önlemek amacıyla belediye ekipleri harekete geçti. Gölette biriken plastik, cam ve diğer atıklar titizlikle temizlenirken, doğal yaşamın korunmasına yönelik bu çalışma büyük takdir topladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, sadece temizlikle sınırlı kalmayıp, ekosisteme zarar veren unsurlarla hukuki mücadeleye de devam ediyor. Şu ana kadar açılan 227 çevre davası, belediyenin doğaya verdiği önemin somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

Mesire alanları da temizlendi

Gölet çevresindeki mesire alanları da unutulmadı. Piknik alanlarında ve gölet kenarında biriken evsel atıklar, belediye ekipleri tarafından toplanarak çevre temizliği sağlandı. Plastik, cam ve ambalaj malzemeleri gibi doğayı tehdit eden unsurların titizlikle temizlenmesi, bölge halkının da memnuniyetini kazandı.

Temizlik çalışmaları devam edecek

Belediye, Ula Göleti ve benzeri doğal alanlarda periyodik temizlik çalışmalarının süreceğini belirterek, bu tür alanların korunmasının yalnızca belediye değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, doğayı korumanın herkesin görevi olduğunu hatırlatarak, çevreye duyarlı davranılması konusunda toplumu sorumluluk almaya davet etti.

“Doğayı korumak gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Muğla, doğasıyla eşsiz bir şehir. Biz de bu doğayı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Doğaya bırakılan atıklar suyu ve toprağı kirleterek ekosisteme zarar veriyor. Hatta orman yangınlarına bile bu atıkların olumsuz etkisini görüyoruz. Ula Göleti gibi doğal alanları temizleyerek bu zararı en aza indirmeye çalışıyoruz. Ayrıca, Muğla’nın doğasına zarar veren madencilik faaliyetlerine karşı da hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Doğayı koruma konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.