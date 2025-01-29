Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'da faaliyet gösteren termik santralin yeraltı maden arama ruhsatının iptali için açtığı davayı kazandı. Bu karar, bölgedeki çevresel sürdürülebilirlik ve halk sağlığının korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Maden arama ruhsatı iptal edildi

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda, termik santralin yeraltı maden arama ruhsatını iptal etti. Mahkeme, daha önceki yargı kararlarında "ÇED gerekli değildir" yönündeki karar ve izinlerin iptal edilmiş olmasını dikkate alarak, ruhsatın geçerliliği için gerekli koşulların sağlanmadığına hükmetti. Bu doğrultuda, termik santralin yeraltı maden arama ruhsatı iptal edildi.

Çevreye etkileri büyük olacaktı

Bölgedeki yeraltı maden arama faaliyetlerinin, Yatağan ilçe merkezi ve çevresindeki 40 mahallenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Bahçeyaka, Bozarmut, Turgut-Dipsiz Yeraltı Suyu Havzaları üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor. Bu havzalarda yapılacak çalışmaların, yeraltı suyu akiferlerinde azalmaya neden olarak yaklaşık 300 bin kişinin su teminini olumsuz etkileyeceği ve telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açabileceği tespit edilmiştir.

"Muğla'yı korumaya devam edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yatağan'daki yeraltı su kaynakları için verdiğimiz hukuki mücadele, çevreyi ve halk sağlığını koruma yönündeki hassasiyetimizin bir yansımasıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre sağlığını ve ekonomik yaşamı bir denge içerisinde koruyacak çözümler üretmeye kararlıyız. Kazandığımız bu dava ile Muğla'nın doğal yaşamına zarar verecek her oluşumun karşısında olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar açtığımız 227 dava bunun göstergesidir. İlimiz genelinde yüzde 65 maden arama ruhsatı var. Bu izinler bizim geleceğimizi, suyumuzu ve toprağımızı tehdit ediyor. Bu kazandığımız dava Yatağan ve bölgesinin yeraltı kaynaklarını korumada önemli bir adım oldu. Muğla'mızın doğasını, havasını ve suyunu korumaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreyi ve halk sağlığını koruma yönündeki kararlılığını sürdürerek, benzer projelere karşı hukuki mücadeleye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Yatağan Yeşil Yaşam Derneği'nin açtığı davaya da müdahil olacaklarını açıkladı.