Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı itibarıyla marangoz atölyesinde gerçekleştirdiği üretimde yüzde 69 tasarruf elde etti. Bu başarı, modern ekipmanlarla donatılmış atölyede yapılan ürünlerin düşük maliyetle üretildiğini gözler önüne seriyor.

Marangoz atölyesinde öne çıkan başarılar

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında faaliyete geçirdiği marangoz atölyesiyle dikkat çekiyor. Günümüzde modern ekipmanlarla donatılan atölyede, 3 tekniker ve 10 marangoz ustası ile üretim yapılmakta. Bu atölyede, ahşap ürünler, dışa bağımlılıktan kurtulmuş ve piyasa koşullarının çok daha altında maliyetlerle üretiliyor. Büro mobilyalarından piknik masalarına, kamelyalardan Atatürk köşelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi üretiliyor.

Yüzde 69 tasarruf sağlandı

2024 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi, marangoz atölyesinde 6 milyon 400 bin TL değerinde üretim yaptı ve bu üretim yalnızca 1 milyon 970 bin TL’ye mal oldu. Bu da yüzde 69’luk büyük bir tasarruf sağlandığı anlamına geliyor. 10 yıl içinde, 19 milyon 453 bin TL değerinde ürün üretildi ve 13 milyon 427 bin TL tasarruf sağlandı. Böylece belediye bütçesine büyük bir katkı sağlanmış oldu.

Modern ekipman ve usta ellerle üretim

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesinde, üretim süreçlerinden montaj aşamasına kadar her şey belediye personeli tarafından özenle gerçekleştiriliyor. Usta ellerin titiz çalışmalarıyla üretilen ürünler, şehre önemli bir katkı sağlıyor. Ürünler, sadece düşük maliyetle değil, aynı zamanda kaliteli ve güvenli malzemelerle üretiliyor.

Toplum hizmetlerine katkı

Atölye, sosyal hizmet projelerine de destek veriyor. Örneğin, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekim ayında açılan Emin Eller Gündüz Bakım Evi’nin mobilya ve malzemeleri atölyede üretildi. Ayrıca, Datça Kısa Mola Merkezi’nin mobilya ve donanım malzemeleri de atölyede üretiliyor. Bu tür projeler, engelli bireylere ve ailelerine destek olmayı hedefliyor.

Muğla'nın 248 Atatürk büstü ve köşesi

Muğla genelindeki muhtarlar, okullar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi marangoz atölyesinde bugüne kadar 248 Atatürk büstü üretildi. Bu büstler, mahallelere ve okullara dağıtıldı. Ayrıca, 21 yeni Atatürk büstünün üretimi için çalışmalar hızla devam ediyor.

"Muğla için üretmeye devam edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, atölyede üretilen ürünlerle hem bütçeye katkı sağladıklarını hem de şehre değer kattıklarını söyledi. Başkan Aras, “Muğla geniş bir coğrafya ve 13 ilçemizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Belediyemizin ihtiyacı olan mobilyaları, parklardaki oturma gruplarını, okullarımıza Atatürk Köşesi ve büstlerini kendimiz üretiyoruz. Kaliteli, güvenli malzemelerle üretilen ürünlerle tasarruf sağlıyor, Muğla için üretmeye devam ediyoruz” dedi.