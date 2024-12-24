Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uluslararası temasları ve iş birliği çalışmalarıyla Muğla’ya büyük bir kazanım sağladı. Bölgesel sorunlara çözüm getiren projelerle, kültürel etkinliklerden çevresel sürdürülebilirliğe kadar çeşitli alanlarda yaklaşık 100 milyon TL değerinde hibe desteği alındı.

Diplomatik temaslarla gelen başarı

Başkan Ahmet Aras, Berlin, Paris ve Londra gibi önemli Avrupa şehirlerinde diplomatik görüşmeler gerçekleştirerek uluslararası kuruluşlarla iş birliği sağladı. Bölgesel göç sorunları, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik gibi kritik konuların ele alındığı görüşmelerde, Muğla için hibe destekleri gündeme geldi. Başkan Aras, bu temasların Muğla’yı “Dünya Kenti” vizyonuna taşıma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Hibe destekleriyle hayata geçen projeler

Kültürel Etkinliklere 343 Bin TL Hibe: Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı kapsamında, kültürel farkındalığı artırmayı amaçlayan “Haydi Tiyatroya” projesi için 343 bin TL hibe desteği sağlandı.

Dezavantajlı Bireyler İçin Hijyen Projesi: Japonya Büyükelçiliği’ne yapılan başvuru sonucunda, mobil banyo ve hijyen desteği sağlayacak projeye 5 milyon TL hibe alınması hedefleniyor.

İklim Değişikliği İçin 56 Milyon TL Başvuru: İklim değişikliğine yönelik projelerde, Avrupa Birliği’ne toplam 56 milyon TL değerinde hibe başvurusu yapıldı. Projeler arasında yerel sürdürülebilirlik çözümleri ve ekolojik parklar geliştirme yer alıyor.

Yeni hedefler ve gelecek planları

Haziran 2025’e kadar uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmalarla 33 milyon TL daha hibe alınması planlanıyor. Başkan Aras, uluslararası iş birliğinin Muğla’nın kalkınmasında kritik bir rol oynadığını belirterek, “Yerel çözümlerle küresel sorunlara katkı sağlamaya devam edeceğiz,” dedi.