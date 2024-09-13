Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 670 çalışanın yevmiyelerine yüzde 10 oranında iyileştirme yaptı. Bu adım, enflasyon nedeniyle eriyen ücretleri dengelemek amacıyla alındı. Başkan Ahmet Aras, "Enflasyonist ortamda ücretler hızla değer kaybediyor. Zaman zaman güncellenmesi gerekiyor. Emekçi arkadaşlarımızın yevmiyelerine yüzde 10 iyileştirme yaptık," dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şube yönetimi arasında yapılan ek protokol çerçevesinde, Büyükşehir iştirakleri MUBEP, MUTTAŞ, MUSKİ ve kadrolu işçilerin yevmiyelerine yüzde 10 zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle, en düşük maaş 30 bin 50 TL'den 31 bin 980 TL'ye, en yüksek maaş ise 40 bin 275 TL'den 43 bin 228 TL'ye yükseldi. Zamlar, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve geriye dönük farklar çalışanların hesaplarına yatırılacak.

DİSK'ten teşekkür mesajı

DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şube Başkanı Heybet Özman, “Başkanımız Ahmet Aras’a eğitim öğretim yılına katkı ve artan vergi dilimlerinin altında ezilmememiz için yaptığımız ek protokolden dolayı tüm işçi kardeşlerim adına teşekkür ederim” dedi.

Başkan Aras'tan açıklama

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şubemiz arasında MUBEP, MUTTAŞ, MUSKİ ve kadrolu işçilerin yevmiyelerinde yüzde 10 iyileştirme protokolünü imzaladık. Enflasyon ortamında ücretler hızla eriyor. Aralık ayında toplu sözleşme için yeniden masaya oturacağız. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte emekçilerimize bu iyileştirmeyi yapmayı planladık. Muğla’ya hizmet eden emekçilerimize teşekkür ederim. Hayırlı olsun,” dedi.