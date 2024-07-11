Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Enerji Yönetimi ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde, Muğla Valiliği'ne bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine enerji yönetim sisteminin detayları, yasal süreçler ve gereklilikler anlatıldı.

Kamu kurumlarına bilgilendirme sunumu

Toplantıda, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetim Sistemi Danışmanı tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Bu eğitim, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji konularında farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Enerji yönetim sertifikası aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Münevver Tetik, küresel iklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yaptı. Tetik, "Geçen yıl itibarıyla tüm Büyükşehir Belediyemiz hizmetlerini kapsayacak şekilde ISO 50001 enerji yönetim sisteminin kurulumunu tamamladık ve enerji yönetimi sertifikamızı aldık" dedi.

İş birliği çağrısı

Tetik, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak enerji verimliliği çalışmalarımızı toplumda farkındalık oluşturacak seminer, çalıştay, konferans ve panellerle destekliyoruz. Bu konuda tüm kamu ve kuruluşlarla iş birliğine hazırız" diye ekledi. Enerji tüketimini minimum seviyeye indirmek amacıyla yürütülen bu faaliyetler, geniş katılımla gerçekleştirilen etkinliklerle destekleniyor.