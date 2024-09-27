Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Eylül ayında gerçekleştirdiği değerlendirmede, bir kez daha “AAA” notu alarak önemli bir başarıya imza attı. 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılan tüm değerlendirmelerde en yüksek notu elde eden belediye, Türkiye’deki diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında da bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile “bbb(+)” seviyesinde ilk sırada yer alıyor.

Mali sağlamlık ve sürdürülebilirlik

Fitch Ratings’in verdiği “AAA” notu, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, harcamaların sürdürülebilirliği, borç ve likidite sağlamlığı gibi kriterlerdeki başarılarıyla pekişiyor. Muğla, Ankara, İstanbul, Manisa, Bursa, Antalya ve İzmir gibi büyükşehirlerle birlikte en yüksek kredibiliteye sahip kurumlar arasında yer alıyor.

Başkan Aras’ın açıklamaları

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fitch Ratings’ten alınan bu notun kendileri için önemli bir güvence olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz güçlü mali yapısıyla Muğlalı hemşehrilerimize güven verirken, uluslararası kredi kuruluşlarından da tam not almaya devam ediyor” dedi. Aras, devam eden yatırımlar ve projelerle Muğla'nın geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı.

Dünya kenti Muğla vizyonu

Başkan Aras, “Dünya Kenti Muğla” vizyonuyla hareket ettiklerini ve öz kaynakları ile sağlanan kredilerle Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olduklarını ifade etti. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü mali yapısının, vatandaşların yanında olma misyonunu daha da güçlendirdiğinin altını çizdi.