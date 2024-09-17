Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışan ailelere yönelik Gece Kreşi projesini hayata geçirerek, gece vardiyasında çalışan ebeveynler için çocuk bakım desteği sunuyor.

Gece Kreşi projesi başladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan Gece Kreşi projesi, özellikle gece vardiyasında çalışan anne ve babalara büyük bir kolaylık sağlayacak. Proje, ilk etapta Menteşe ilçesindeki Emineller Gündüz Bakımevi'nde uygulanacak. Aileler, bu hizmetten faydalanmak için https://mugla.bel.tr/gecekresi adresinden ön taleplerini oluşturabilecekler.

Başkan Ahmet Aras’tan açıklama

Başkan Ahmet Aras, Eylül ayı meclis toplantısında bu projeyi duyurmuş ve gece çalışan ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir yer sağlayacaklarını belirtmişti. Gündüz Bakımevleri hizmetine eklenen Gece Kreşi ile aileler rahat bir nefes alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışan ebeveynlere destek olmaya devam ederken, bu projeyle de ailelerin iş-çocuk dengesini kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.