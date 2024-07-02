Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın liderliğinde gerçekleştirilen özel bir proje olarak, Didim - Bodrum ve Marmaris - Fethiye arasında deniz otobüsü seferleri başlatıldı. Bu seferler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Didim - Bodrum hattında başladı ve bugün (2 Temmuz) Marmaris - Fethiye hattında da başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi olarak hayata geçirilen bu seferler, bölgenin deniz ulaşımını önemli ölçüde geliştirecek ve turistik açıdan da önemli bir katkı sağlayacak. Bu proje kapsamında yapılan ilk Didim - Bodrum seferi, Denizcilik Bayramı'nın coşkusunu Bodrum Limanı'nda kutlayan bir etkinlikle taçlandırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile birlikte Didim - Bodrum seferini gerçekleştirdi. Bodrum'a ulaştıklarında, Bodrumlular tarafından coşkuyla karşılandılar. Özel, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'nda partiye yeni katılan ve yeniden üye olan partililere üyelik rozetleri taktı ve ardından Bodrum Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin bölge için önemine vurgu yaparak, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına yerel yönetimler olarak verdikleri çabayı dile getirdi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise projenin ilk seferini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğiyle taçlandırdıklarını belirtti ve gelecekteki seçimlerde bu başarının partileri için önemli olacağını vurguladı.