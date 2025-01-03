Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kadınların üretime katılmalarını teşvik etmek amacıyla balmumu eğitimleri düzenliyor. Bu projelerle kadınlar, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılıyor. Ula ilçesinin Esentepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen son balmumu eğitimi büyük ilgi gördü.

Kadınlar üretime katılmak için eğitimlere büyük ilgi gösterdi

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği eğitimlerde, katılımcılar balmumundan dekoratif mumlar, balmumlu bezler ve doğal kremler üretmeyi öğrendi. Eğitim, kadınların el emeğiyle üretim yapmalarına olanak tanırken, aynı zamanda sosyal etkileşimlerini artırarak birbirleriyle kaynaşmalarını sağladı. Muhtarların talepleri üzerine düzenlenen eğitimler, bölgedeki kadınların üretkenliklerini artırmayı ve daha fazla sosyalleşmelerini desteklemeyi hedefliyor.

Eğitimlere katılan kadınlar, kendi emeğiyle üretiyor

Eğitim sürecine katılan Neşe Özkaslı, balmumu ürünlerinin çocukluğundan tanıdığı bir malzeme olduğunu belirterek, “Annelerimiz zamanında böyle geri dönüşüm ürünleri yapardı. Bu eğitime katılmak, geçmişi yeniden yaşamak gibi oldu. Çok faydalı bir eğitimdi,” dedi.

Bir başka katılımcı Gülçin Bahtiyar ise, “Balmumuyla bez yapmayı ve krem üretmeyi öğrendik. Hem eğleniyor hem de sosyalleşiyoruz,” şeklinde duygularını paylaştı.

Eğitimler kadınlara ekonomik fırsatlar sunuyor

Katılımcılardan Ayşe Nesrin Sevinç, “Balmumu ile yaptığımız ürünler, kadınlar için gelir kapısı olabilir. Bu eğitimin bize ekonomik katkısı büyük olacak. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim,” diye konuştu.

Gülçin Nereliböcek ise, “Bu tür eğitimler hem kişisel gelişim hem de ticari anlamda bize büyük fayda sağlıyor. Muğla’da kadınların eğitimi için böyle etkinlikler yapılması çok değerli,” diyerek eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği eğitimlerde kadınlar uygulamalı öğreniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi’nden Gıda Yüksek Mühendisi Övgü Ferek, eğitimlerde kadınların öğrendiklerini uygulamalı olarak hayata geçirdiklerini belirterek, “Biz öğretiyoruz, kadınlar uyguluyor. Bu şekilde eğitimin kalıcı olmasını sağlıyoruz,” dedi.

Ferek, kadınların öğrendikleri balmumu ürünlerini kendi evlerinde de üretebileceklerini ve bunun hem kişisel hem ticari açıdan faydalı olacağını vurguladı.