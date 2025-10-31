Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve yerel üretimi güçlendirmek amacıyla 13 ilçede bin 500 üreticiye toplam 330 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlıyor. Tritikale, arpa ve yulaf tohumlarından oluşan bu destekle 13 bin 200 dekar alanın yem bitkisi üretimiyle buluşması hedefleniyor.

"Verimli Topraklarıyla Tarım Kenti Muğla" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Yatağan, Milas, Menteşe, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde dağıtım gerçekleştirdi. Bugün Ula ilçesinde yapılacak dağıtımla destekleme programı devam edecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yem bitkisi tohumu desteklemesi, hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu destekle üreticilerin hem yem maliyetlerini azaltmayı hem de kırsal bölgelerde üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Üretimin sürekliliğini sağlamak en büyük hedefimizdir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’nın geleceğini toprağında, üreticisinde görüyoruz. Üreten bir Muğla, kendi ayakları üzerinde duran, doğasıyla, insanıyla, emeğiyle güçlü bir Muğla demektir. Biz bu anlayışla üreticimizin yanında olmaya, onların emeğini değerli kılacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tarımda dayanışmayı büyütmek, köyleri yeniden canlandırmak ve üretimin sürekliliğini sağlamak en büyük hedefimizdir" dedi.

"Bizim için önemli olan, kırsalda üretimin sürmesi"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Dairesi Başkanı Buket Kallem ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet ARAS’ın 'Verimli Topraklarıyla Tarım Kenti Muğla' sloganı tarım projelerimize rehber olmaktadır. Dağıtımını yapacağımız tohumlar, hem hayvancılığımızın sürdürülebilirliği için önemli bir katkı sağlayacak hem de, tarlalarımızı yeniden bereketle buluşturacak. Bu destekle, üreticimizin cebine, hayvancılığımıza, toprağımıza ve geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bizim için önemli olan, kırsalda üretimin sürmesi, köylerin yeniden canlanması ve gençlerimizin tarıma olan güveninin artmasıdır" diye konuştu.

"Muğla üretimiyle de önemli bir şehir"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz da "Menteşe ilçemizde ortalama 413 üreticimizin katılımıyla yaklaşık 94 ton yem bitkisi tohumu ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde tarıma, hayvancılığa ve kırsal kalkınmaya destek veriyoruz. Bu desteklerin, Muğla’nın geleceğine yönelik bir yatırım olduğunu biliyoruz. Muğla sadece turizmiyle, deniziyle, güneşiyle değil, aynı zamanda üretimiyle de önemli bir şehir. Yerel yönetim olarak üreticinin, çiftçinin her zaman yanında yer alıyor; ülke çapında yaşanan bu açığı bir nebze olsun kapatmak için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a bu noktada gösterdiği hassasiyet ve bize tanıdığı alan dolayısıyla teşekkür ediyor, sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayvanlarımız olduğu için bize bu destek çok iyi gelecek"

Tohum desteklemesinden yararlanan üreticiler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Fevziye Yayla: "Ekonomi en kötü zamanında hayvancılık bitti dediğimiz anda büyükşehir belediye başkanımızın kırsal kesime verdiği desteklerle ümidimizi tekrar kazandık. Yem, gübre, mazot pahalı. O sebeple büyükşehir belediyemizin yaptığı destekler bize ilaç gibi geliyor."

-Yeni Bağyaka Mahalle Muhtarı Günay Sarıoğlu: "Yapılan proje çok güzel, Allah bin kere razı olsun. Büyükşehir Belediyemize ve başkanımıza mahallem adına Muğla’mız adına teşekkür ediyoruz."

-Gülnaz Gökçe: "Hayvanlarımız olduğu için bize bu destek çok iyi gelecek. Büyükşehir Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun."