Muğla Büyükşehir Belediyesi, şiddet ve tacize karşı kararlılığını göstermek amacıyla 'Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzaladı. Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından imzalanan bu belge, belediyenin hizmet ürettiği tüm birimlerde, her türlü şiddet, taciz ve mobinge karşı mücadele edileceğini ilan ediyor.

"Şiddete karşı sessiz kalmayacağız"

Belediye Başkanı Ahmet Aras, belgenin imza töreninde yaptığı konuşmada, bu adımın Muğla'dan yükselen bir ses olacağını ve diğer şehirlere örnek teşkil edeceğini belirtti. Aras, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı duruşlarının sadece sözde kalmayacağını vurguladı.

"Şiddet karşısında asla sessiz kalmayacağız. Kadınlara yönelik sistematik şiddeti her alanda görüyoruz. Bu şiddete karşı durmak, belediyemizin temel prensiplerinden biridir" dedi.

Muğla'da dönüşüm başlıyor

Aras, şiddetle mücadelede yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekerek, "Muğla'nın 13 ilçesi de şiddetsiz bir kente dönüşmek zorunda. Bu dönüşüm, yerel yönetimlerin kendi içlerinden başlamalıdır. Şiddeti önleyen, durduran ve asla tolere etmeyen politikalarla kendimizi var edeceğiz" şeklinde konuştu.

Menteşe'den tam destek

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da yaptığı konuşmada, bu adımın yerel yönetimler için çok kıymetli olduğunu vurguladı. "Çeşitli çalışmalar yapılıyor, ama Ahmet Başkanımın samimi ve gerçek adımları bizler için çok değerli. Menteşe Belediyesi olarak bu çalışmalara aktif şekilde katılacağız" dedi.