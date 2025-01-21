Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara sunduğu destekleri genişletiyor. 2024 yılında 50 milyon 825 bin TL olan sosyal destek bütçesi, 2025 yılında 160 milyon TL’ye çıkarıldı.

Geniş kapsamlı sosyal destek projeleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli destekler sağlamaya devam ediyor. 2024 yılında 13 bin 602 aileye toplam 50 milyon 825 bin TL değerinde yardım sunan belediye, 2025 yılında bu rakamı üç kattan fazla artırarak 160 milyon TL’ye ulaştırdı. Sosyal destek projeleri arasında Emeklilere Destek Paketi, Halk Kart Desteği, Anne Kart Desteği, Nakdi Yardımlar, Öğrenci Beslenme Çantası Desteği, Karakış Destek Paketi, Bayram Desteği, Ulaşım Desteği, Kırtasiye Desteği, Okul Kıyafet Desteği, Sınav Ücreti Desteği ve Hoş Geldin Bebek Desteği gibi birçok farklı hizmet yer alıyor. Bu projeler, sosyal dayanışmayı güçlendirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Halk Kart ile dayanışma daha da güçleniyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Halk Kart projesi, pek çok sosyal destek paketini bir araya getirerek ihtiyaç sahibi ailelere önemli katkılar sunuyor. Halk Kart ile vatandaşlar, gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bugüne kadar birçok aileye ulaşan bu destek, hem bireysel hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

"Sosyal destek bütçemizi üç kattan fazla artırdık"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Aras, sosyal belediyeciliği öncelik olarak gördüklerini belirtti. Başkan Aras, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak için çalışmayı sürdürüyoruz. 2025 yılı için sosyal destek bütçemizi üç kattan fazla artırarak, 50 milyon 825 bin TL’den 160 milyon TL’ye çıkardık. Bu genişletilen bütçe ile daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza destek olmayı amaçlıyoruz. Eğitimden sağlığa, gıdadan temel ihtiyaçlara kadar sunduğumuz desteklerle, daha güçlü bir dayanışma kültürü oluşturacağız" ifadelerini kullandı.