Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Stratejik Plan Atölye Çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın sürdürülebilir büyümesini ve gelişmesini desteklemek amacıyla Stratejik Plan Atölye Çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma, il genelindeki paydaşların katılımıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu’nda yapıldı.

Geleceğe yönelik stratejik planlama

Muğla'nın önümüzdeki beş yılını kapsayacak stratejik planın oluşturulması amacıyla düzenlenen atölye çalışmasında, sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zağlı, bu çalışmanın Muğla'nın geleceği için stratejik önceliklerin belirlenmesi ve planlaması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Katılımcıların değerli katkılarıyla zenginleştirilen stratejik planlama süreci, Muğla’nın kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Atölye çalışmasının içeriği ve aşamaları

Stratejik Plan Atölye Çalışması, iki ana bölümde gerçekleştirildi. İlk bölümde, plan çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı ve "Geleceğe Bakış" ile "Strateji Geliştirme" aşamalarında katılımcıların görüşlerinin alınmasını amaçlayan interaktif bir anket çalışması düzenlendi. Bu bölümde, katılımcılar Muğla'nın geleceği için önemli gördükleri konular ve stratejiler hakkında fikir beyan etti.

İkinci bölümde ise yuvarlak masa oturumları gerçekleştirildi. Bu oturumlarda, katılımcılar belirlenen temalar üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ yetkilileri ile doğrudan fikir alışverişinde bulundu. Her bir masa, stratejik planın belirli bir teması etrafında bilgi paylaşımı ve değerlendirme yapma fırsatı sundu. Bu yöntemle, katılımcıların aktif katılımı sağlanarak stratejik planın daha kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde hazırlanması hedeflendi.

Sivil toplum ve kamu kurumlarının katkısı

Atölye çalışmasının sonunda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zağlı, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının görüş ve önerilerinin, stratejik planın daha verimli ve etkili bir şekilde oluşturulmasına katkı sağladığını ifade etti. Zağlı, “Bu çalışma ile Muğla’nın önümüzdeki beş yılına dair stratejik hedeflerin belirlenmesi, ortak akıl ve iş birliği çerçevesinde gerçekleşecek. Bu sürece katılan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.