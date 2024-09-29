Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten onuncu kez en yüksek not olan “AAA” alarak mali başarısını bir kez daha kanıtladı. Ayrıca, “bbb(+)” seviyesinde olan bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

Eylül ayında gerçekleştirilen değerlendirmede, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu “AAA” olarak belirlendi. Bu sonuç, 2021 yılının Nisan ayından bu yana yapılan on değerlendirmede de aynı seviyenin korunmasıyla elde edildi. Fitch Ratings’in verdiği bu en yüksek not, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü bir mali yapıya sahip olduğunu ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Belediyenin harcama sürdürülebilirliği ve likidite sağlamlığı gibi kriterlerdeki başarısı, Muğla'nın Ankara, İstanbul, Manisa, Bursa, Antalya ve İzmir gibi büyükşehirlerle birlikte kredibilitesi en yüksek kurumlar arasında yer almasını sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fitch Ratings’ten alınan bu başarıyı değerlendirirken, “Büyükşehir Belediyemiz güçlü mali yapısıyla Muğlalı hemşehrilerimize güven verirken, uluslararası kredi kuruluşlarından da tam not almaya devam ediyor,” dedi. Başkan Aras, Muğla’nın gelişimi için gerçekleştirilen yatırımlar ve projelerin önemine değinerek, “Dünya Kenti Muğla vizyonu ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen öz kaynaklarımız ve sağladığımız kredilerle Muğlamıza en fazla yatırım yapan kurumuz,” şeklinde konuştu.

Başkan Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, “Güçlü mali yapımız ve öz kaynaklarımızı doğru kullanma becerimizle Muğlalı hemşehrilerimize güven vermeye devam ediyoruz. Geleceğe yönelik hedeflerimizle Muğla'nın kalkınmasını sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.