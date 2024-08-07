Muğla Büyükşehir Belediyesi'nın Tekvandocularından Büyük Başarı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen Muğla Taekwondo İl Şampiyonası'na il genelinden 100 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, turnuvada 10 sporcu ile yer aldı ve büyük başarı elde etti. Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak turnuvaya damgasını vurdu. Altın madalyalar, sporcuların üstün performansları ve kararlılıkları ile elde edilirken, gümüş ve bronz madalyalar da takımın gücünü ve yeteneklerini gözler önüne serdi.

Altın madalya kazanan sporcular Burak Yılmaz ve Ece Kurucan, gümüş madalya kazanan sporcular Ela Esila Toygar ve Erhan Sarı, bronz madalya kazanan sporcular Helen Betül Aysan, Sare Akkuş, Buğlem Erkan ve Zeynep Durmaz oldu.

Konya'dan gümüş madalya

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcuları, 01-03 Ağustos 2024 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen “Çatalhöyük Antik Kent İllerarası Taekwondo Şampiyonası”na da katıldı. Turnuvaya 20 ilden 47 spor kulübü ve 500’e yakın sporcu katılırken, Büyükşehir Belediyesi 6 sporcu ile temsil edildi. Bu turnuvada, Büyükşehir Belediyesi sporcusu Zeynep Durmaz Yıldız kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Başkan Aras’tan tebrik

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, turnuvalarda Muğla’yı başarıyla temsil eden Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcularını ve antrenörleri Naz Göktaş’ı kutladı. Başkan Aras, spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini belirterek sporculara başarılarının devamını diledi.