Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve misafirlerin daha rahat bir yaz geçirmesi için vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alan çalışmaları, ilaçlama ve fiziki önlemlerle desteklenen bu çalışmalar, yaz sezonunda yoğunlaştırıldı.

Vektörle mücadelede büyük çaba

Muğla Büyükşehir Belediyesi, veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan büyük bir ekiple il genelinde vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Alan çalışmaları, ilaçlama ve fiziki önlemler için ekipler sahada aktif olarak çalışıyor. Ayrıca, araç üstü soğuk sisleme uygulaması da hava şartlarının elverişli olduğu sürece yaz sezonunda devam edecek.

Asya Kaplan Sineği ile mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gündüzleri ısırmayı tercih eden ve büyük iz bırakan agresif bir tür olan Asya Kaplan Sineği (Aedes Albopictus) ile ilgili bilgilendirme yapıyor. 2020 yılında Marmaris, Bodrum ve Göcek’te tespit edilen bu sinek türü, 2021 yılından bu yana Bodrum’dan Antalya’ya kadar tüm sahil ilçelerinde yayılım göstermiştir. Belediye ekipleri, üremeyi azaltmak için alınabilecek önlemler konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

Sivrisinek üreme alanlarının tespiti

Sivrisinek üreme alanlarının yüzde 80’inin fosseptikler, kap-kacaklar, saksı tabakları, suluklar, su biriktirme kapları, bidonlar, meşrubat şişeleri, sulama sistemi kaynaklı biriken sular, süs havuzları ve mezarlıklarda bırakılan sular olduğu tespit edildi. Büyükşehir ekipleri, bu alanları düzenli olarak tarayarak çözüm odaklı çalışmalar yapıyor.

Etkili mücadele için tavsiyeler

Sivrisinek ve Asya Kaplan Sineği ile mücadelede etkili olabilecek basit önlemler arasında hayvanlara verilen su kaplarının haftada bir yenilenmesi, saksı tabaklarında biriken suların dökülmesi, çevrede ağzı açık kap, şişe ve kovalarda su biriktirilmemesi, klima biriktirme sularının sık sık dökülmesi, fosseptik kapaklarının sivrisinek giriş çıkışını engelleyecek şekilde düzeltilmesi ve mezarlıklarda testi ve kovalarda su bırakılmaması gibi önlemler yer alıyor.